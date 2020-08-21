Tuna 1 kuyusu ve Kıyıköy nerede? sorusu Cumhurbaşknaı Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunduğu müjdesinin ardından merak konusu oldu. İşte Tuna 1 kuyusu ve Kıyıköy ile ilgili detaylar

TUNA 1 KUYUSU NEREDE?

Karadeniz Ereğlisi açıklarında bulunan Fatih Sondaj Gemisi, 15 Temmuz tarihinden bu yana Tuna-1 adı verilen bölgede sondaj faaliyetini sürdürüyordu.Uzmanların verdiği bilgiye göre Tuna-1 bölgesinde "iyi nitelikte" doğalgaza rastlandı.

KIYIKÖY NEREDE?

Türkiye'nin Karadeniz'de yaptığı sondaj faaliyetlerinin sonucunda Tuna Nehri Çıkışında Kırklareli'nin Kıyıköy kasabası açıklarında doğalgaz rezervine rastlandığı ifade ediliyor.