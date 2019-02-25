'Bu tamamen bilinçli yapılan bir senaryodur'

Hakan Bulut'un haberine göre seçim çalışmaları kapsamında Tarsus'ta İlçe Belediye Başkanı Şevket Can ile birlikte esnaf ziyaretinde bulunan Hamit Tuna gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Meral Akşener'e cevap veren Hamit Tuna, "Sayın Genel Başkan Meral Akşener, partisinin Mersin Büyükşehir adayı olamayan bir insanla ilgili, o kişinin şahsıma yönelik söylediği sözlerle alakalı söylemlerde bulunmuş. Benim daha önceden o kişiyle alakalı sözde 'İYİ Parti'den dahi aday olamayacak' şeklinde ifade kullandığımı beyan etti. Aday olamayışının nedeni olarak bizim üzerimizden kamuoyuna açıklamalarda bulunmakta. Bu mağdur edebiyatıdır! Ben, program sunucusuna gönderdiğim mesajda 'Eğer böyle bir ifadeyi gerek görsel, gerek twitter, gerekse de başka bir mesaj şekliyle attığımı göstersin adaylıktan çekilirim' dedim. Ben kişilerle uğraşmam. Siyasetim düz ve omurgalıdır. Siyasette bir yerde olmak veya olmamak kader kısmet meselesidir. Biz çalışıyoruz. Millet bize inanmış. Çıkan anketlerde kendisinin çok gerilerde olduğunu gören şahıs, bir atraksiyon yapmak durumundaydı. Onu da bu şekilde yaptı" dedi.



"25 YILDIR TECRÜBELİ BİR SİYASETÇİNİN BÖYLE BİR TEZGAHA DÜŞMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"



Seçim takviminin önceden açıklandığını ve herkesin buna uyması gerektiğini hatırlatan Tuna, şunları söyledi:

"Şimdi siz, neden son dakikaya kalınca da adaylık müracaatını bekletiyorsunuz? Cumhur İttifakının adayı olarak ben, 24 saat öncesinden müracaatımı yaptım. 4 tane evrak iki dakikalık iş. Eğer ki teşkilat yapına güvenmiyorsan, bir tane adamını vereceksin, birlikte alındı belgesini alıp getirteceksin. 25 yıldır tecrübeli bir siyasetçinin böyle bir tezgaha düşmesi mümkün değildir. Bu bilinçli yapıldı. Mersin İYİ Parti'nin görevden alınan il yönetiminin olay günü 16.55'te görevden alındığı söyleniyor. 16.55'te görevden alacağınıza, 16.55'te evrakların teslim edilip edilmediğini sağlam bir adamınızla takip edin. Bakın tezgah nereden nereye gidiyor? Bu tamamen bir kurgu. Türkiye'de sansasyonel bir durum ortaya çıkarılmak istendi."



"BU TAMAMEN BİLİNÇLİ YAPILAN BİR SENARYODUR"

"Bu mağdur edebiyatı yapmaktır" diyen Tuna şöyle devam etti:

"Demokrasiye sahip çıkın' ifadesiyle de Türkiye'yi arkasına almayı hedefledi. Bu tamamen bilinçli yapılan bir senaryodur. Senaryoyu güzel uyguladılar ama millet yemiyor! Bu suçu da Hamit Tuna'ya atıyor. Şu an itiraz ediliyor. Benim gidip adliyenin kapısında nöbet tutacak halim yok. Git kendin tut, hakkına sahip çık. Ben, şu an yoğun şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Ben, taban siyasi yapıyorum. 24 yıldır halkta karşılığı olan bir kişiyim. Biz herkesi kucaklıyoruz, bu kentte sosyal barışı tesis edeceğiz. Hamit Tuna hümanist bir insandır" ifadelerini kullandı.



Hamit Tuna, "Böyle ayrıştırarak, kitleleri klikleştirerek, bir birine düşman ederek, nasıl sağlayacaksın bu kentte barışı? Bu bir taktik. Yıllardır uyguladığı bir taktik. Esefle kınıyorum. Maddi tazminat davası açacağım. Varsa belgeleri bulup çıkartsınlar. Belgenizle ispatlayın, adaylıktan çekileceğim" dedi.