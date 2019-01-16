Tuna Kiremitçi: Tuvana'nın hayranıyım

Giriş: 16.01.2019 - 08:04 | Güncelleme:  

Genç ve güzel oyuncu Tuvana Türkay, önceki gün Nişantaşı'nda yazar ve sanatçı Tuna Kiremitçi ile buluştu. Bir kafede Kiremitçi ile kahve içen Türkay, çıkışta gazetecileri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi

  • 1Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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    Genç ve güzel oyuncu Tuvana Türkay, önceki gün Nişantaşı'nda yazar ve sanatçı Tuna Kiremitçi ile buluştu.

  • 2Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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    "KENDİSİNİN HAYRANIYIM"

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Tuvana Türkay'ın yerine toplantının nedenini açıklayan Tuna Kiremitçi, "Ben 'Tuna ve arkadaşları' adında bir albüm hazırlıyorum. Zaten kendisinin hayranıyım. Tuvana da bu albümde benimle düet yapacak. Kendisine şarkı söylememiz için teklif yaptım, o da kabuk etti. Beni kırmadı. Albümde başka sanatçı dostlarım da olacak" dedi. 

  • 3Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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    "PROFESYONEL DEĞİLİM"

    Daha önce aralarında birçok ünlü sanatçının seslendirdiği 'Doğa İçin Çal' projesine katılan ve 'Hayde' adlı parçadaki performansı ile beğeni kazanan Tuvana Türkay, şarkıcılığı profesyonel olarak yapamadığını söyledi. 

  • 4Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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    "AKIŞINA BIRAKTIM"

    Türkay, "Ben artık plan yapmıyorum. Akışında gelişen böyle projeler oluyor. İlla albüm yapıcam, şarkıcı olacağım diye bir planım yok. Böyle güzel projelere katılıp benim sesimi dinlemek isteyen insanları da sesimden mahrum etmek istemiyorum. Zaman neyi gösterir bilinmez, bu yüzden projelerimi akışına bıraktım" dedi. 

  • 5Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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  • 6Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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  • 7Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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  • 8Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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  • 9Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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  • 10Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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  • 11Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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  • 12Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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  • 13Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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  • 14Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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  • 15Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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  • 16Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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  • 17Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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  • 18Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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  • 19Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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  • 20Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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  • 21Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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  • 22Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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  • 23Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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  • 24Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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  • 25Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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  • 26Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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  • 27Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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  • 28Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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  • 29Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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  • 30Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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  • 31Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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  • 32Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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  • 33Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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  • 34Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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  • 35Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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  • 36Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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  • 37Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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  • 38Tuna Kiremitçi: Tuvana Türkay'ın hayranıyım - Magazin habeleri
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