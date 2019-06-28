'Tuna'nın Açıları' sergisi kapılarını açtı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan Macaristan Kültür Merkezi tarafından 29 Haziran'da tüm Tuna bölgesi ülkeleri tarafından kutlanan "Uluslararası Tuna Günü" kapsamında "Pictorial Collective: Tuna'nın Açıları" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Çapa Merkezi'nin projesinde yer alan fotoğraflardan seçilerek oluşturulan sergide Pictorial Collectives üyelerinin fotoğrafları yer aldı.

Katılımın yoğun olduğu sergide Róbert László Bácsi, Andras Hajdu D., Bálint Hirling, Dénes Mártonfai, Balázs Mohai, Simon Móricz-Sabján, Ákos Stiller, Ádám Urbán ve László Végh gibi isimlere ait eserlerde Tuna Nehri'nin geçtiği ülkeler fotoğrafla anlatılıyor.

İstanbul Macaristan Başkonsolosluğu Vekili Tamás Torma açılış konuşması yaptı. İlk olarak İngilizce bir konuşma yapan Torma, daha sonra Türkçe olarak yaptığı açılış konuşmasında "Bu serginin ana konusu Tuna Nehri. Neden bu açılışı düzenliyoruz. Çünkü 2 gün sonra 29 Haziran Uluslararası Tuna Günü. Uluslararası Tuna Günü, 15 senedir organize ediliyor. Bugünün kutlanmasının amacı Tuna Bölgesindeki ülkelerin işbirliğini canlandırmak ve artırmak. Söylemek isterim ki Macaristan için su, nehirler, akarsular çok önemli. Tuna Nehri hem Macaristan'ın hem de Avrupa'nın en büyük nehri. Ortaklarımız olan Türkiye Kültür Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, AB Türkiye Temsilciği teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Daha sonra Macaristan Kültür Merkezi Kültür Ataşesi Balázs Szőllőssy, da İngilizce ve Türkçe olarak teşekkür konuşması gerçekleştirdi.

Son konuşmayı ise AB Projesi yöneticilerinden Yunus Emre Enstitüsü Temsilcisi Şule Nalbant, yaptı. Nalbant, konuşmasında "Bu güzel açılışı organize eden başta Macaristan yetkilileri olmak üzere tüm ortaklarına teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Yunus Emre Enstitüsü'nün yürüttüğü Kültürler Arası Diyalog programı etkinliklerinde bulunmak hepimizi heyecanlandırıyor. Bu projenin daha önce açılışına katılmıştık, bugün de Tuna Nehri'nin açılışı için buradayız. Öncelikle sergide emeği geçen tüm sanatçılara teşekkür ediyoruz. Enstitü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in selamlarını iletiyorum size." ifadelerini kullandı.

Yapılan açılış konuşmasının ardından Bursa Etnomüzikoloji Derneği sanatçıları tarafından Tuna ve Balkan bölgesine ait müzikler seslendirildi.

Serginin ortakları arasında Türkiye Kültür Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, AB Türkiye Temsilciği ve Bursa Etnomüzikoloji Derneği bulunuyor. İstanbul Rehber Odası Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sedat Bornovalı rehberliğinde İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek boğaz gezisiyle program sona erecek.