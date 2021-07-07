Tunay Torun Karagümrük'te

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Karagümrük'e hoş geldin Tunay Torun. Milli Takımın alt yaş gruplarında görev alan gurbetçi oyuncu, A Milli formayı da 9 kez sırtına geçirdi. İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın’ın imza attırdığı Tunay Torun’a Karagümrük forması altında başarılar dileriz. Kariyerine St.Pauli altyapısında başlayan Tunay burada 10 yıl geçirdikten sonra Hamburg, Hertha Berlin ve Stuttgart takımlarıyla Bundesliga'da boy gösterdi. 2014'te Kasımpaşa ile Türkiye’ye ayak bastı. Ülkemizde Başakşehir, Bursaspor ve Çaykur Rizespor formaları da giydi."