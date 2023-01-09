Tunca ve Meriç'te taşkınlar için dev

"12.5 KİLOMETRE YATAK TEMİZLİĞİ YAPILACAK"

Toplantıda proje kapsamında yapılacak işlerle ilgili bilgi veren DSİ 11'inci Bölge Müdürü Faruk Yücegök ise, "Meriç ve Tunca nehirlerinin ıslahı çalışmamız var. Bu işler kapsamında 12.5 kilometre yatak temizliği, Meriç Nehri'nde sedde imalatı, Tunca Nehri'nde sedde yükseltimi, Kanal Edirne'de taş tahkimatı işi, Kanal Edirne'de bulunan köprüde 4 adet asfalt kaplama ve derz imalatları var. Bunun yanında Edirne için önemli projelerden birisi olan Çömlek Köy Barajı için Cumhurbaşkanlığı'ndan izin geldi. Yıl içerisinde bunun ihalesini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.