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Haberler Gündem Çevre Tunca ve Meriç'te taşkınlar için dev "ıslah" projesi! - Haberler
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Tunca ve Meriç'te taşkınların önlenmesi için 500 milyon liralık 'ıslah' projesi

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, 2023 yılı içerisinde Meriç ve Tunca nehirleri ile Kanal Edirne'de yapılacak "Meriç ve Tunca Nehirleri Islahı Sedde Tahkimatı" projesiyle, olası taşkın riskinde büyük ölçüde önlem alınmış olacağını söyledi. Projenin 500 milyon liraya ihale edildiğini belirten Kırbıyık, Meriç Nehri'nde bulunan adacıkların da kaldırılacağını söyledi. DSİ 11'inci Bölge Müdürü Faruk Yücegök de proje ile 12.5 kilometre yatak temizliği yapılacağını kaydetti

Tunca ve Meriç'te taşkınlar için dev
DHA

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, geçmişte yer yer yaşanan taşkınlarla gündeme gelen Tunca ve Meriç nehirleri için 2023 yılında "Meriç ve Tunca Nehirleri Islahı Sedde Tahkimatı" projesinin hayata geçirileceğini belirtti.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Devlet Su İşleri (DSİ) 11'inci Bölge Müdürü Faruk Yücegök'ün konuyla ilgili sunumu üzerine konuşan Vali Kırbıyık, toplam 500 milyon liraya ihale edilen proje ile birlikte olası taşkın riskinde büyük ölçüde önlem alınmış olacağının altını çizdi.

"500 MİLYONLUK BİR İŞ İHALE EDİLDİ"

DSİ'nin Edirne'deki yatırımlarının çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Kırbıyık, şunları söyedi:

"Birincisi, can güvenliği açısından son derece önemli, gerek Meriç'te, gerek Tunca'da gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yatak temizliği gerçekleştirilecek. Bunun can güvenliğine çok olumlu katkısı olacağını değerlendiriyoruz.

Olası taşkınlara yönelik önemli bir tedbir alınmış olacak. Kanal Edirne'de kalan taş tahkimatları kısmı yapılacak. Meriç Nehri'nde bulunan adacıkların kaldırılması sağlanacak. Büyük ölçekli bir iş. 500 milyonluk bir iş ihale edildi" dedi.

"12.5 KİLOMETRE YATAK TEMİZLİĞİ YAPILACAK"

Toplantıda proje kapsamında yapılacak işlerle ilgili bilgi veren DSİ 11'inci Bölge Müdürü Faruk Yücegök ise, "Meriç ve Tunca nehirlerinin ıslahı çalışmamız var. Bu işler kapsamında 12.5 kilometre yatak temizliği, Meriç Nehri'nde sedde imalatı, Tunca Nehri'nde sedde yükseltimi, Kanal Edirne'de taş tahkimatı işi, Kanal Edirne'de bulunan köprüde 4 adet asfalt kaplama ve derz imalatları var. Bunun yanında Edirne için önemli projelerden birisi olan Çömlek Köy Barajı için Cumhurbaşkanlığı'ndan izin geldi. Yıl içerisinde bunun ihalesini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

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