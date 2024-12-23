Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tunceli'de 40 köy yoluna kar engeli | Son dakika haberleri

        Tunceli'de 40 köy yolu ulaşıma kapandı

        Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu, ulaşıma kapandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 13:06 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de 40 köy yoluna kar engeli
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıların ardından Tunceli'de kar yağışı etkili oldu.

        Yağış nedeniyle Nazımiye ilçesinde 23, Ovacık ilçesinde 17 olmak üzere toplamda 40 köy yolu, ulaşıma kapandı.

        Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla İl Özel İdaresi'ne bağlı 59 araç ve 120 kişilik ekiple yolların ulaşıma açılması için temizleme ve küreme çalışmalarına başladı.

        Karayolları 86'ncı Şube Şefliğine bağlı ekipler, Tunceli- Erzincan kara yolu üzerindeki keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran bölgesi ile merkez ve ilçe arasındaki yolları açık tutmak için tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Tunceli Haberleri
        #kar yağışı
        #köy yolu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        325 milyar doları var, harcayacak yer bulamıyor
        325 milyar doları var, harcayacak yer bulamıyor
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Trump Grönland ve Panama Kanalı'nı istiyor
        Trump Grönland ve Panama Kanalı'nı istiyor
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Bir senede neler yedim
        Bir senede neler yedim
        Gözler artık transfere döndü!
        Gözler artık transfere döndü!
        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        AA: Asgari ücret salı ya da çarşamba belli olacak
        AA: Asgari ücret salı ya da çarşamba belli olacak
        "VAR iptal ettirmeliydi"
        "VAR iptal ettirmeliydi"
        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        Restoranda yemek soğuyor
        Restoranda yemek soğuyor
        Tipide mahsur kalan Naciye teyze yürekleri ısıttı
        Tipide mahsur kalan Naciye teyze yürekleri ısıttı
        Esad ülkesinden kaçmadan önce neler yaşandı?
        Esad ülkesinden kaçmadan önce neler yaşandı?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        Maliye, kayıt dışı mal sevkiyatlarının peşine düştü
        Maliye, kayıt dışı mal sevkiyatlarının peşine düştü