        Haberler Gündem Güncel Tunceli'de elektrik kesintisi su kesintisine yol açtı | Son dakika haberleri

        Tunceli'de elektrik kesintisi su kesintisine yol açtı

        Tunceli Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde yaşanan elektrik kesintisinden dolayı su kesintisinin yaşandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 20:18 Güncelleme: 13.01.2026 - 20:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de elektrik kesintisi su kesintisine yol açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tunceli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

        Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde elektrik kesintileri yaşandığı ve buna bağlı olarak su motorlarının geçici olarak devre dışı kaldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yaşanan durum ilimizin su kaynakları veya altyapısıyla ilgili olmayıp tamamen elektrik enerjisindeki aksamadan kaynaklanmaktadır. Elektrik enerjisinin yeniden sağlanmasının ardından su motorlarımız kademeli olarak devreye alınacaktır. Kentimizin su ihtiyacı aşamalı şekilde karşılanmaktadır."

        Açıklamada, ekiplerin süreci yakından takip ettiği belirtilerek, "Gerekli tüm teknik çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Yaşanan bu geçici aksaklık nedeniyle vatandaşlarımızdan özür diliyor ve anlayışları için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

