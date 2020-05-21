Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku 138 gündür aranıyor

AA

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun (21) ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürüldü.

Doku'nun kaybolduğuna ilişkin ihbarın yapıldığı günden beri sürdürülen çalışmaların bugünkü bölümüne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Samsun Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi katıldı.

Bugünkü çalışmalar kapsamında dalgıç ekipleri, görüş mesafesinin çok kısıtlı olduğu baraj gölünde belirlenen alanlar ile kıyılarda dalış yaparak aramalarını sürdürdü.

AFAD ekibi de botlarla göl yüzeyinde ve kıyılarda arama yaptı.

Ekiplerin gün boyu sürdürdüğü arama çalışmalarında Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulmuştu.