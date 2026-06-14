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        Haberler Gündem Tunceli'de mantar toplayanlara ayı saldırdı: 3 yaralı

        Tunceli'de mantar toplayanlara ayı saldırdı: 3 yaralı

        Tunceli Pülümür'de mantar toplarken ayı saldırısına uğrayan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, yaklaşık 4 saat süren arama ve kurtarma çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 05:30 Güncelleme:
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        Mantar toplayanlara ayı saldırdı: 3 yaralı
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        Bingöl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yedisu ilçesi ile Pülümür ilçesi sınırında bulunan Şampaşakaraderbendi köyü kırsalında mantar toplamak için araziye çıkan E.S. (30), C.Y. (31) ve A.K'nin (32) ayı saldırısına uğradığı ihbarı üzerine bölgeye Bingöl UMKE, 112 Acil Sağlık, Tunceli UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Zorlu arazi koşullarında yaklaşık 4 saat süren arama ve kurtarma çalışmasının ardından yaralılara ulaşıldı. AA'nın haberine göre, olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bingöl 112 Acil Sağlık ekiplerince bulundukları bölgeden alınarak Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Tunceli
        #Pülümür
        #haberler
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