Kaza, akşam saatlerinde Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Doğalan köyü yakınlarında meydana geldi. Yasin Top yönetimindeki öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

DHA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, servistekileri kurtarmak için seferber oldu. Servis sürücüsü Yasin Top, olay yerinde hayatını kaybederken, 7 yaşındaki öğrenci Emre Yılmaz ise çevredekilerin yardımıyla araç içerisinden yaralı olarak çıkarılarak Çemişgezek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz, buradaki tedavisinin ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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