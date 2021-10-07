"Bu da inanılmaz güzellik yaratıyor. Sonbaharda gerek serinlik gerekse de bitki yoğunluğunun getirdiği görsel şölen var. İnsanların iş yükleri biraz daha zayıflamış oluyor ve havanın etkisiyle de çok rahat dışarı çıkıp gezebiliyorlar. Bunun yarattığı bir hareketlilik burada oluşuyor. Son birkaç yıldır çevre illerden çok fazla insan buraya gelmeye başladı. Burada gerçekten inanılmaz doğal zenginlik ve görsel güzellik var"