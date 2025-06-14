Bakan Göktaş, kadın kooperatifinde hamur açtı (4)

'BÜYÜKAİLE BULUŞMASI' PROGRAMINA KATILDI

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tunceli’ye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mameki Parkı'nda düzenlenen ‘Büyük Aile Buluşması’ programına katıldı. Bakan Göktaş, çocuklarla boyama yaparak yöresel ürünler standını gezdi. Burada yaptığı konuşmada, ailenin hayatın başladığı bir yer ve sofra olduğunu belirten Bakan Göktaş, “Sevgiyle, dayanışmayla kurulur. Yarınlarımızı inşa eden temeldir. Çocuklarımıza güven ve umut aşılar. Kültürümüzü, dilimizi, türkülerimizi kuşaktan kuşağa da ailelerle beraber aktarırız. İşte bu yüzden 2025 yılını Sayın Cumhurbaşkanımız 'Aile Yılı' olarak ilan etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sıkça vurguladığı gibi ailemiz istikbalimiz, ailemiz bizim geleceğimiz. Bu inançla Türkiye'nin dört bir yanında aileleri güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Tüm çalışmalarımızda hedefimiz aileyi güçlü bir toplumun temeli haline getirmek çünkü biliyoruz ki güçlü nesiller güçlü ailelerde büyür ve güçlü aileler güçlü Türkiye'nin teminatıdır” dedi.