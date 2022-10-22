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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'deki Kale Köyü Kalesi, Urartu tarihine ışık tutuyor

AA

Tunceli'deki Kale Köyü Kalesi, Urartu tarihine ışık tutuyor

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Mazgirt ilçesindeki Kale Köyü Kalesi, milattan önce 9 ve 6. yüzyıllarda hüküm sürmüş Urartulara ait izler barındırıyor.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kale köyünde tepelik alana kurulan tarihi kale, turistik açıdan kente canlılık katıyor.

Kalenin üst kısımlarda duvara işlenmiş çivi yazısı ve süslemeler, kaya mezarları, merdiven kalıntıları ve oyularak yapılan 3 oda yer alırken tabanında ise yaklaşık 30 metrelik dehliz bulunuyor.

Yılın belirli dönemlerinde bölgeye gelen ziyaretçiler kalede gezinti yaparak fotoğraf çekiyor.

- "150 tescilli varlığın 25'i Mazgirt'te yer alıyor"

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, AA muhabirine, Kale köyündeki kalenin milattan önce 7'nci yüzyıla tarihlendiğini söyledi.

Kalenin Urartular döneminden izler taşıdığını ifade eden Ulaşoğlu, "Kalemizde merdivenler, sarnıç ve kaya mezarları gibi yapılara rastlamaktayız. Özellikle haziran ve ekim ayı aralığında kale ve çevresi turistler tarafından sıkça ziyaret ediliyor. İlimiz genelinde 150 tescilli varlığın 25'i Mazgirt'te yer alıyor." dedi.

Ulaşoğlu, kentin tarihi ve kültürel varlıklarını tanıtmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

- "Yerli ve yabancı turist sayısında büyük artış yaşanıyor"

Tunceli'nin güzelliklerini resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla çok sayıda kişiye ulaştırdıklarını işaret eden Ulaşoğlu şunları kaydetti:

"Ancak kentimizde konaklama konusunda sorunlar var ve tesislerdeki oda ile yatak sayılarının azlığı turizmde bizi olumsuz etkiliyor. Son yıllarda huzur şehrine dönüşen Tunceli'ye gelen yerli ve yabancı turist sayısında büyük artış yaşanıyor. Bu artışı karşılayabilmemiz için konaklama tesislerine ihtiyacımız var ve yatırımcılarımızı Tunceli'ye bekliyoruz."

Kale köyünde yaşayan Rıza Gündoğdu da il merkezi ve çevre ilçelerden kaleye ziyaretçilerin gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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