Tunceli'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen 6 öğretmen anıldı

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, 11 Eylül 1994 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen 6 öğretmen için anma programı düzenlendi.

İlçenin Darıkent beldesinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda şehit öğretmenler Rüstem Şen, Metin Kaynar, Ali İhsan Çetinkaya, Mustafa Karınca, Buminhan Temizkan ve Vedat İnan'ın özgeçmişi okundu.

Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu programda, şehit öğretmenler anısına yaptırılan şehitliğe karanfiller bırakıldı.

Darıkent Ortaokulu Müdürü Özlem Çatal, yaptığı konuşmada, terör örgütünün hain saldırısıyla şehit edilen öğretmenleri anmak üzere toplandıklarını belirtti.

Şehit öğretmenleri minnet ve rahmetle andıklarını ifade eden Çatal, "Onlar eğitim ordusunun neferleriydi. Bayrağımızın dalgalandığı her yerde görev yapmakta kararlıydılar. Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelerek ülkemizin çocuklarını yetiştirme yolunda cefakar ve fedakarca görev yaparken şehit edilen öğretmenlerimizin acısı ilk gün gibi yüreğimizde taze. Onların bize bıraktığı emaneti laikiyle geleceğe taşıyacağımıza söz veriyoruz." dedi.

Anma törenine, Mazgirt Kaymakamı Necdet Uçar, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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