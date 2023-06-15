Tunceli'de yaban hayatı için 600 kınalı keklik doğaya salındı

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pertek ilçesinde, yaban hayatının devamının sağlanması ve tarımdaki zararlı böceklerle mücadele kapsamında 600 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğünce kentte kınalı keklik popülasyonunun artırılması için çalışma yapıldı.

Bu kapsamda DKMP görevlileri, Malatya Av ve Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu'ndan temin ettikleri 600 kınalı kekliği Tunceli'ye getirdi.

Araçlarla Pertek'teki Kolonkaya köyüne bağlı Hıdolar mezrasına taşınan keklikler, görevliler tarafından dağlık alana salındı.

Bir süre kayalıklarda gruplar halinde gezinen keklikler daha sonra kanat çırparak gözden kayboldu.

Vali Mehmet Ali Özkan, yaptığı açıklamada, Tunceli'nin yaban hayatı varlığıyla önemli bir yer olduğunu söyledi.

Keklik salımı için Pertek'te etkinlik düzenlendiğini belirten Özkan, "İnşallah, doğaya saldığımız keklikler güzelliklerimize güzellik katacak. Aynı zamanda tarımsal faaliyetlerimizden özellikle buğday ve arpa ekiminde süne ve kımıl mücadelesinde bizlere destek olacak." dedi.

Etkinliğe, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, Pertek Kaymakamı Yunus Emre Fırat, DKMP 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, jandarma personeli, görevliler ve vatandaşlar katıldı.

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