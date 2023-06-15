Tunceli'de yaban hayatı için 600 kınalı keklik doğaya salındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de yaban hayatı için 600 kınalı keklik doğaya salındı

AA

Tunceli'de yaban hayatı için 600 kınalı keklik doğaya salındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pertek ilçesinde, yaban hayatının devamının sağlanması ve tarımdaki zararlı böceklerle mücadele kapsamında 600 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğünce kentte kınalı keklik popülasyonunun artırılması için çalışma yapıldı.

Bu kapsamda DKMP görevlileri, Malatya Av ve Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu'ndan temin ettikleri 600 kınalı kekliği Tunceli'ye getirdi.

Araçlarla Pertek'teki Kolonkaya köyüne bağlı Hıdolar mezrasına taşınan keklikler, görevliler tarafından dağlık alana salındı.

Bir süre kayalıklarda gruplar halinde gezinen keklikler daha sonra kanat çırparak gözden kayboldu.

Vali Mehmet Ali Özkan, yaptığı açıklamada, Tunceli'nin yaban hayatı varlığıyla önemli bir yer olduğunu söyledi.

Keklik salımı için Pertek'te etkinlik düzenlendiğini belirten Özkan, "İnşallah, doğaya saldığımız keklikler güzelliklerimize güzellik katacak. Aynı zamanda tarımsal faaliyetlerimizden özellikle buğday ve arpa ekiminde süne ve kımıl mücadelesinde bizlere destek olacak." dedi.

Etkinliğe, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, Pertek Kaymakamı Yunus Emre Fırat, DKMP 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, jandarma personeli, görevliler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli’deki Goman Yaylası doğa tutkunlarını ağırlıyor
YEREL HABERLER Tunceli’deki Goman Yaylası doğa tutkunlarını ...
Öksüz kalan yaban keçileri "Munzur" ve "Dersim" besici aileye emanet
YEREL HABERLER Öksüz kalan yaban keçileri "Munzur" ve "Dersim" ...
Milli parktaki yolun piknikçi araçları ve mıcırla kapanmasına tepki
YEREL HABERLER Milli parktaki yolun piknikçi araçları ve mıcırla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.