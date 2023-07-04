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Tunceli'nin buzul göllerini görmek için 3 bin rakımlı bölgeye tırmanıyorlar

AA

Tunceli'nin buzul göllerini görmek için 3 bin rakımlı bölgeye tırmanıyorlar

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ve Pülümür ilçelerine tatile gelen doğaseverler, karların erimesiyle oluşan buzul göllerini görmek için 3 bin metre rakımlı bölgeye tırmanış yapıyor.

Sarp dağların ve meşe ormanlarının arasında kurulu kent, tarihi mekanları, kültürü ve el değmemiş doğasıyla dikkati çekiyor.

Ovacık ve Pülümür de yaz aylarında serin havası, su kaynakları, yaylaları ve buzul gölleriyle turizmi canlandırıyor.

Havaların ısınmaya başladığı ilçelerde şu sıralar, karların erimesiyle yaklaşık 3 bin rakımda oluşan buzul gölleri ilgi görüyor.

Çevre illerden günübirlik turlarla ilçelere gelen gezi grupları, rotalarını Munzur, Mercan, Hel ve Buyer dağlarına çevirerek göllere yürüyüş düzenliyor.

Saatler süren yolculuğun sonunda doğa tutkunları, bölgedeki göllere ulaşarak el değmemiş tabiatın arasında keyifli vakit geçirip şehrin stresinden uzaklaşıyor.

Sıcaktan bunalan bazı doğaseverler de göllerde yüzerek serinlemeye çalışıyor.

- "Yükseklerde doğa daha yeni canlanıyor"

Doğaseverlerden Vedat Aldemir, AA muhabirine, Tunceli'nin el değmemiş birçok yerinin olduğunu söyledi.

Kentin güzellikleriyle ilgi çektiğini dile getiren Aldemir, "Pülümür ve Ovacık'ta gezilebilecek çok harika buzul gölleri var. Bu alanlarda, profesyonel turist rehberleri eşliğinde gezilerin düzenlenmesi için çalışmalar yapılmalı. Yoksa öbür türlü insanlar rastgele gelerek doğaya zarar verebiliyor." dedi.

Tunceli'de çok sayıda buzul gölünün bulunduğunu dile getiren Aldemir, "Tunceli'nin en büyük göllerinden olan Karagöl'e tırmandık. Parkuru çok zordu ve gezimiz yaklaşık 5-6 saat sürdü. Geziye katılanlar göl çevresinde fotoğraflar çekerek manzaranın keyfini çıkardı." ifadesini kullandı.

Murat Aygül de Hozat ilçesinden Ovacık'a gezmeye geldiğini söyledi.

Tunceli'nin son yıllarda turistlerin ilgisini çektiğini vurgulayan Aygül, "Uzun zamandan beri insanların buraya ziyaretleri çok sınırlıydı ama yavaş yavaş hareketlenme başladı. Karagöl parkuru muhteşemdi ve hava şartları da güzeldi. Yükseklerde doğa daha yeni canlanıyor. İlkbahar ve kış güzelliklerini bir arada yaşadık." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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