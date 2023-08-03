Tunceli'de askeri tabur yatakhanesinin çatısında çıkan yangın söndürüldü
TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pertek ilçesinde askeri tabur yatakhanesinin çatısı, yangın nedeniyle zarar gördü.
51. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığına bağlı 1. Komando Taburu'nun 4 katlı yatakhanesinin çatı katında gece saatlerinde yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında yatakhanenin çatı kısmında zarar oluştu.