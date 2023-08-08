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        Tunceli'de serinlemek için Pülümür Çayı'na giren kişi boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 17:40
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        Tunceli'de serinlemek için Pülümür Çayı'na giren kişi boğuldu
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        TUNCELİ (AA) - Tunceli’nin Pülümür ilçesinde serinlemek için çaya giren genç boğuldu.

        Erzincan’dan ilçeye gelerek Ağlayan Kayalar mevkisinde Pülümür Çayı’na giren 21 yaşındaki Ali K, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği üyeleri sevk edildi.

        Ekiplerin arama çalışmasıyla sudan çıkarılan Ali K’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Ali K’nin cenazesi, Pülümür Toplum Sağlığı Merkezi morguna kaldırıldı.

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