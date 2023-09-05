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        Çemişgezek Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor, göreve başladı

        Çemişgezek Kaymakamlığına atanan Orçun Cüneyt Zor, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 16:17 Güncelleme: 05.09.2023 - 16:17
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        Çemişgezek Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor, göreve başladı
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        İlçe Kaymakamı Önder Koç'un, Şanlıurfa Viranşehir Kaymakamlığına atanmasının ardından Çemişgezek Kaymakamlığına, Trabzon-Hayrat Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor atandı.

        Kaymakam Zor'u, Hükümet Konağı bahçesinde, ilçe protokolü ve kurum müdürleri karşıladı.

        Görevine başlayan Zor, karşılama sonrası kurum müdürleriyle tanışma ve değerlendirme toplantısı düzenledi.

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