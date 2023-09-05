Çemişgezek Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor, göreve başladı
Çemişgezek Kaymakamlığına atanan Orçun Cüneyt Zor, görevine başladı.
Giriş: 05.09.2023 - 16:17 Güncelleme: 05.09.2023 - 16:17
İlçe Kaymakamı Önder Koç'un, Şanlıurfa Viranşehir Kaymakamlığına atanmasının ardından Çemişgezek Kaymakamlığına, Trabzon-Hayrat Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor atandı.
Kaymakam Zor'u, Hükümet Konağı bahçesinde, ilçe protokolü ve kurum müdürleri karşıladı.
Görevine başlayan Zor, karşılama sonrası kurum müdürleriyle tanışma ve değerlendirme toplantısı düzenledi.