Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun Ramazan Bayramı mesajı

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

​​​​​​​Tekbıyıkoğlu, mesajında, rahmet, bereket ve paylaşma ayı ramazanı geride bırakarak, birlik ve beraberliği pekiştiren Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevincini hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Bayramların sevginin, hoşgörünün ve kardeşliğin en güzel şekilde hissedildiği, gönüllerin bir olduğu müstesna zamanlar olduğunu ifade eden Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"Bu güzel günlerde büyüklerimizin hayır dualarını almayı, küçüklerimizi sevindirmeyi, ihtiyaç sahiplerine el uzatmayı unutmayalım. Kırgınlıkları geride bırakıp gönüllerimizi iyiliklerle dolduralım. Sevdiklerimizle bir araya gelip muhabbeti, dayanışmayı ve bayramın neşesini hep birlikte paylaşalım. Bu vesileyle, başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Gönülleriniz bayram sevinciyle dolsun, bayramınız mübarek olsun."