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        Tunceli'de üniversite öğrencilerine afet farkındalığı eğitimi verildi

        Tunceli'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince, üniversite öğrencilerine afet farkındalığı eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 12:43 Güncelleme: 26.04.2025 - 12:43
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        Tunceli'de üniversite öğrencilerine afet farkındalığı eğitimi verildi
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        Tunceli'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince, üniversite öğrencilerine afet farkındalığı eğitimi verildi.

        Kentte olası afet ve acil durumlara karşı Valilik ve Tunceli AFAD Müdürü Veysi Kaya'nın koordinesinde, "Afetlerde Bekleyen Değil, Harekete Geçen Ol" mottosuyla çeşitli çalışmalar yapılıyor.

        Bu kapsamda AFAD ekiplerince, Munzur Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri için de kampüste eğitim programı düzenlendi.

        Afetlerle ilgili öğrencilere teorik bilgi veren ekipler, daha sonra AFAD'ın araçlarındaki şarjlı kesme ayırma takımları, jeneratörler, beton kırıcılar, kaldırma yastıkları, aydınlatma sesleri ile sesli ve görüntülü arama cihazlarını tanıttı.

        Öğrenciler, eğitimin sonunda AFAD personeli Özgür Aydoğdu, Murat Okçu ve Yunus Emre Güner'in gözetiminde arama kurtarma malzemelerini kullanarak tecrübe edindi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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