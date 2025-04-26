Tunceli'de üniversite öğrencilerine afet farkındalığı eğitimi verildi

Tunceli'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince, üniversite öğrencilerine afet farkındalığı eğitimi verildi.

Kentte olası afet ve acil durumlara karşı Valilik ve Tunceli AFAD Müdürü Veysi Kaya'nın koordinesinde, "Afetlerde Bekleyen Değil, Harekete Geçen Ol" mottosuyla çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda AFAD ekiplerince, Munzur Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri için de kampüste eğitim programı düzenlendi.

Afetlerle ilgili öğrencilere teorik bilgi veren ekipler, daha sonra AFAD'ın araçlarındaki şarjlı kesme ayırma takımları, jeneratörler, beton kırıcılar, kaldırma yastıkları, aydınlatma sesleri ile sesli ve görüntülü arama cihazlarını tanıttı.

Öğrenciler, eğitimin sonunda AFAD personeli Özgür Aydoğdu, Murat Okçu ve Yunus Emre Güner'in gözetiminde arama kurtarma malzemelerini kullanarak tecrübe edindi.