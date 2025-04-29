Tunceli'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Tunceli'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Tunceli'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mirkan B'nin kullandığı 62 S00 55 plakalı minibüs ile Mansur G. idaresindeki 23 AB 141 plakalı otomobil, Tunceli-Elazığ kara yolu Kanoğlu mevkisinde çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılarak Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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