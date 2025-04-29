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        Tunceli'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Tunceli'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 10:50 Güncelleme: 29.04.2025 - 10:50
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        Tunceli'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Tunceli'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Mirkan B'nin kullandığı 62 S00 55 plakalı minibüs ile Mansur G. idaresindeki 23 AB 141 plakalı otomobil, Tunceli-Elazığ kara yolu Kanoğlu mevkisinde çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılarak Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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