Tunceli'de şiddetli rüzgarın çatıyı uçurması cep telefonu kamerasına yansıdı
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde şiddetli rüzgarın çatıyı uçurma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde şiddetli rüzgarın çatıyı uçurma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, Mazgirt ve Nazımiye ilçelerinde olumsuzluklara yol açtı.
Rüzgarın etkisiyle ilçelerdeki bazı evlerin çatıları uçtu, elektrik direkleri ve ağaçlar yerinden söküldü.
Mazgirt'in Akpazar beldesinde de rüzgarın bir binanın çatısını uçurduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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