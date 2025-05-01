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        Tunceli'de şiddetli rüzgarın çatıyı uçurması cep telefonu kamerasına yansıdı

        Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde şiddetli rüzgarın çatıyı uçurma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 22:22 Güncelleme: 01.05.2025 - 22:22
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        Tunceli'de şiddetli rüzgarın çatıyı uçurması cep telefonu kamerasına yansıdı
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        Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde şiddetli rüzgarın çatıyı uçurma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, Mazgirt ve Nazımiye ilçelerinde olumsuzluklara yol açtı.

        Rüzgarın etkisiyle ilçelerdeki bazı evlerin çatıları uçtu, elektrik direkleri ve ağaçlar yerinden söküldü.

        Mazgirt'in Akpazar beldesinde de rüzgarın bir binanın çatısını uçurduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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