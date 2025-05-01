Tunceli'de şiddetli rüzgarın çatıyı uçurması cep telefonu kamerasına yansıdı

Mazgirt'in Akpazar beldesinde de rüzgarın bir binanın çatısını uçurduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Rüzgarın etkisiyle ilçelerdeki bazı evlerin çatıları uçtu, elektrik direkleri ve ağaçlar yerinden söküldü.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, Mazgirt ve Nazımiye ilçelerinde olumsuzluklara yol açtı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.