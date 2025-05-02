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        Çemişgezek'te ortaokullar arası bilgi yarışması yapıldı

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 17:01 Güncelleme: 02.05.2025 - 17:02
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        Çemişgezek'te ortaokullar arası bilgi yarışması yapıldı
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.

        İlçe merkezinde gerçekleştirilen yarışmaya, Sarıbalta, Payamdüzü, İmam-Hatip ve İstiklal ortaokullarında eğitim gören öğrenciler katıldı.

        Yarışmada öğrencilere genel kültür, fen bilimleri, matematik, sosyal bilgiler, İngilizce gibi farklı alanlarda toplam 20 soru soruldu.

        Sorulardan 18'ini doğru bilen İstiklal Ortaokulu öğrencileri yarışmada birinciliği kazandı.

        Yarışmayı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Berker, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler de izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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