Çemişgezek'te ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Öğrenciler daha sonra ekiplerin desteğiyle akülü ve pedallı araçları kullanmayı öğrendi.

Eğitimde öğrencilere trafik ışıkları, emniyet kemerinin önemi ve yaya geçidi gibi birçok konuda bilgi verildi.

Bu kapsamda ekipler, İstiklal İlkokulu öğrencileriyle Çemişgezek Kapalı Spor Salonu'nda bir araya geldi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçedeki çocukları trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirmek amacıyla çalışma başlatıldı.

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