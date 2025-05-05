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        Çemişgezek'te ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ilkokul öğrencilerini bilinçlendirmek için trafik eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 11:18 Güncelleme: 05.05.2025 - 11:18
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        Çemişgezek'te ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ilkokul öğrencilerini bilinçlendirmek için trafik eğitimi düzenlendi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçedeki çocukları trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirmek amacıyla çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda ekipler, İstiklal İlkokulu öğrencileriyle Çemişgezek Kapalı Spor Salonu'nda bir araya geldi.

        Eğitimde öğrencilere trafik ışıkları, emniyet kemerinin önemi ve yaya geçidi gibi birçok konuda bilgi verildi.

        Öğrenciler daha sonra ekiplerin desteğiyle akülü ve pedallı araçları kullanmayı öğrendi.

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