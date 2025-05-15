Arama kurtarma gönüllüleri olası vakalara Munzur Dağları'nda hazırlanıyor

SİDAR CAN EREN - Tunceli'de arama kurtarma gönüllüleri, belirli aralıklarla Munzur Dağları'nda yaptıkları eğitimlerle, kayalıklardan düşen ya da arazide kaybolan kişilere daha hızlı şekilde müdahale etmeyi amaçlıyor.

Kentte bazı kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından afetlere karşı vatandaşları bilinçlendirmek için çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Tunceli Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Munzur Üniversitesi, Afet Platformu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Doğal ve Beşeri Afetlere Karşı Toplumsal Dirençlilik Projesi" hayata geçirildi.

Projeyle çeşitli eğitimlere katılma fırsatını bulan gönüllüler, bazı zamanlarda da il merkezi ve ilçelerdeki dağlarda arama kurtarma dersleri alıp vakalara karşı tecrübelerini artırıyor.

AFAD personelinden ilk olarak teorik eğitimler alan gönüllüler, daha sonra sahaya çıkarak GPS kullanımı, pusula, harita bilgisi, ip teknikleri, iple iniş yöntemleri, yürüyüş teknikleri ve düğümler gibi birçok konuda uygulama yapıyor.

Eğitimlerle olası vakalara hızlı müdahaleyi hedefleyen gönüllüler, son olarak Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları'nın Harami Dere bölgesinde doğada arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryo gereği gönüllüler, mantar toplarken kayalıktan düşen yaralıyı sedye yardımıyla dağdan indirip havai hat ile suyun üzerinden karşıya geçirdi. - "Vakalara en kısa sürede intikal edip olumlu sonuçlar almayı hedefliyoruz" Tunceli AFAD Yönetim Müdahale Şube Müdürü ve eğitmen Özgür Aydoğdu, AA muhabirine, özellikle bahar aylarında Munzur Dağları'nın turist akınına uğradığını söyledi. Bölgeye gelenlerin rehber olmadan dağlara gezi yaptığını belirten Aydoğdu, şöyle konuştu: "Bununla birlikte de doğada birçok arama kurtarma vakası ortaya çıkıyor. Biz de bunun için belirli dönemlerde eğitimler yapıyoruz. Ovacık'ta da senaryo gereği mantar toplamaya giden 2 vatandaştan birinin kayalık alandan düşmesi ve kendisinden haber alınamaması sonucu arama faaliyeti gerçekleştirdik. Kazazede bulunduktan sonra yüksek bölgelerden iple emniyetli erişim sağlandı. Ondan sonra da bir havai hat kurularak nehrin karşı kıyısına geçiş yapıldı. Tatbikatımız kazasız belasız sonlandı, katılımcılara teşekkür ediyoruz. Umarım böyle şeyler başa gelmez, gelirse de vakalara en kısa sürede intikal edip olumlu sonuçlar almayı hedefliyoruz."