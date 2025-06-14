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        Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 10:48 Güncelleme: 14.06.2025 - 10:48
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        Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
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        Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Osman B'nin kullandığı 23 AFR 548 plakalı otomobil ile Zeynel P. idaresindeki 44 FS 352 plakalı otomobil, Tunceli-Pertek kara yolu Mercimek köyü mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan 7 yaralı, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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