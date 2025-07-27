Ağır sıklet boks şampiyonu Umut Camkıran, ünvanını korudu

Bazı vatandaşlar da şehir içinde araçlarıyla konvoy oluşturarak Umut Camkıran'ın şampiyonluğunu kutladı.

Vali Aygöl, müsabaka sonrası ringe çıkarak Umut Camkıran'ı başarısından dolayı tebrik etti.

Karşılaşmayı, Vali ve Belediye Başkanı Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, kaymakamlar ve çok sayıda vatandaş takip etti.

Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Tunceli Atatürk Stadı'nda gerçekleştirildi. WBC Asya ağır sıklet şampiyonu Umut Camkıran ve Cvetkov'un karşılaştığı müsabaka, üç dakikalık 12 raunt üzerinden yapıldı.

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