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        Ağır sıklet boks şampiyonu Umut Camkıran, ünvanını korudu

        Türk boksör Umut Camkıran, Dünya Boks Konseyi (WBC) Asya ağır sıklet kemer müsabakasında Kuzey Makedonyalı rakibi Todorche Cvetkov'u mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 09:15 Güncelleme: 27.07.2025 - 09:15
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        Ağır sıklet boks şampiyonu Umut Camkıran, ünvanını korudu
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        Türk boksör Umut Camkıran, Dünya Boks Konseyi (WBC) Asya ağır sıklet kemer müsabakasında Kuzey Makedonyalı rakibi Todorche Cvetkov'u mağlup etti.

        Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Tunceli Atatürk Stadı'nda gerçekleştirildi. WBC Asya ağır sıklet şampiyonu Umut Camkıran ve Cvetkov'un karşılaştığı müsabaka, üç dakikalık 12 raunt üzerinden yapıldı.

        Müsabakanın başlamasıyla rakibine üstünlük kurmaya çalışan Umut Camkıran, 3. rauntta rakibini teknik nakavtla yenerek karşılaşmadan galip ayrıldı ve ünvanını korudu.

        Karşılaşmayı, Vali ve Belediye Başkanı Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, kaymakamlar ve çok sayıda vatandaş takip etti.

        Vali Aygöl, müsabaka sonrası ringe çıkarak Umut Camkıran'ı başarısından dolayı tebrik etti.

        Bazı vatandaşlar da şehir içinde araçlarıyla konvoy oluşturarak Umut Camkıran'ın şampiyonluğunu kutladı.

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