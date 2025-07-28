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        Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 18:38 Güncelleme: 28.07.2025 - 18:38
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        Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kent merkezine bağlı Güleç köyü Erdemli mezrasında henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

        Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Tunceli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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