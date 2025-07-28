Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kent merkezine bağlı Güleç köyü Erdemli mezrasında henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.
Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Tunceli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
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