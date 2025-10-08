Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de İl Afet Risk Azaltma Planı Değerlendirme Toplantısı düzenlendi

        Tunceli'de İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 16:48 Güncelleme: 08.10.2025 - 16:48
        Tunceli'de İl Afet Risk Azaltma Planı Değerlendirme Toplantısı düzenlendi
        Tunceli'de İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        GAMER Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, afetlerle etkin mücadele etmek ve güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kurulduğunu söyledi.

        Kurulan başkanlık ile afet sırası ile sonrası süreçlerin planlı, koordineli ve bütüncül anlayışların tek merkezden yönetilir hale geldiğini işaret eden Aygöl, şunları kaydetti:

        "İlimiz genelinde toplam 87 eylem belirlenmiş olup, bunların 23'ü kırmızı eylem niteliğindedir. Genel ilerleme oranımız yüzde 66 seviyesinde olup bu eylemler ağırlıklı olarak deprem, sel, taşkın ve kütle hareketleri risklerine yöneliktir. Devlet Su İşleri, Karayolları, belediyeler, üniversitemiz ve ilgili tüm kurumlarımız bu eylemlerin hayata geçirilmesinden sorumludur. Toplantımızda kurumlarımızın yürüttüğü çalışmalar detaylı olarak değerlendirilmiş ve tamamlanan işler kayıt altına alınmıştır. Afet öncesinde yapılan her bir risk azaltma çalışmasının afet sonrası yapılacak harcamalara kıyasla 10 ila 15 kat daha ekonomik olduğunu bilimsel çalışmalar ve saha tecrübeleriyle biliyoruz. Bu bilinçle kaynaklarımızı afetlerden önce doğru planlama ve önleyici tedbirlere yönlendiriyoruz."

        Tunceli özelinde yürütülen çalışmaların yalnızca teknik altyapı ile sınırlı olmadığını ifade eden Aygöl, vatandaşların afetlere karşı bilinç düzeyini artırmak ve vatandaşları afetlere hazır hale getirmek amacıyla "damla modeli" kapsamında her haneye ulaşan farkındalık eğitimleri düzenlediklerini anlattı.

        Çalışmaları muhtarlar, gönüllüler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yaygınlaştıracaklarını dile getiren Aygöl, "Amacımız, Tunceli'mizin afetlere karşı hazırlıklı, dayanıklı ve dirençli bir şehir haline gelmesidir. Bu süreçte kurumlarımız ve vatandaşlarımız ile birlikte çalışmak bizler için son derece kıymetlidir." dedi.

