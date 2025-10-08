Tunceli'de İl Afet Risk Azaltma Planı Değerlendirme Toplantısı düzenlendi

Tunceli'de İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

GAMER Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, afetlerle etkin mücadele etmek ve güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kurulduğunu söyledi.

Kurulan başkanlık ile afet sırası ile sonrası süreçlerin planlı, koordineli ve bütüncül anlayışların tek merkezden yönetilir hale geldiğini işaret eden Aygöl, şunları kaydetti:

"İlimiz genelinde toplam 87 eylem belirlenmiş olup, bunların 23'ü kırmızı eylem niteliğindedir. Genel ilerleme oranımız yüzde 66 seviyesinde olup bu eylemler ağırlıklı olarak deprem, sel, taşkın ve kütle hareketleri risklerine yöneliktir. Devlet Su İşleri, Karayolları, belediyeler, üniversitemiz ve ilgili tüm kurumlarımız bu eylemlerin hayata geçirilmesinden sorumludur. Toplantımızda kurumlarımızın yürüttüğü çalışmalar detaylı olarak değerlendirilmiş ve tamamlanan işler kayıt altına alınmıştır. Afet öncesinde yapılan her bir risk azaltma çalışmasının afet sonrası yapılacak harcamalara kıyasla 10 ila 15 kat daha ekonomik olduğunu bilimsel çalışmalar ve saha tecrübeleriyle biliyoruz. Bu bilinçle kaynaklarımızı afetlerden önce doğru planlama ve önleyici tedbirlere yönlendiriyoruz."