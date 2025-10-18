Tunceli'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Çemişgezek Feribot İskelesi'nden Akçapınar köyü istikametine giden otomobil, Yemişdere köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada araçtaki 3 kişiden 1'i yaralandı. Kazada hafif yaralanan N.A. ambulansla Pertek İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
