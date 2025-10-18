Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 23:00 Güncelleme: 18.10.2025 - 23:00
        Tunceli'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Çemişgezek Feribot İskelesi'nden Akçapınar köyü istikametine giden otomobil, Yemişdere köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

        Kazada araçtaki 3 kişiden 1'i yaralandı. Kazada hafif yaralanan N.A. ambulansla Pertek İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

