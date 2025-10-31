Bakan Yumaklı, Tunceli'de tedavisi tamamlanan yaralı yaban hayvanlarını doğaya saldı:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye'de şu ana kadar 688 korunan alan ilan edilmiş durumda. Bu alanların yaklaşık yüzde 82'si Doğu ve Güneydoğu bölgemizde." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Tunceli'ye gelen Yumaklı, Munzur Vadisi Milli Parkı'nı ziyaret edip doğa koruma ekipleriyle buluştu.

Bakan Yumaklı, yaralı halde bulunup tedavisi tamamlanan yaban hayvanlarını doğaya saldıktan sonra yaptığı konuşmada, milli parkın doğal güzellikleri açısından son derece kıymetli ve eşsiz bir bölge olduğunu söyledi.

Milli parkta tedavisi ve bakımı yapılan hayvanların doğaya saldıklarını belirten Yumaklı, şu ifadelere yer verdi:

"Doğa Koruma ve Milli Parklar'daki arkadaşlarımız sadece biyoçeşitliliğimizin korunmasında değil aynı zamanda ülkemizdeki doğal güzelliklerin korunması, kollanması hem de uluslararası taahhütlerimizin yerine getirilmesinin sağlanması açısından son derece önemli görev icra ediyorlar. Bu anlamda bu zenginlikleri halkımızın hizmetine sunmak için özellikle koruma kullanma dengesini de gözeterek birçok çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'de şu ana kadar 688 korunan alan ilan edilmiş durumda. Bu alanların yaklaşık yüzde 82'si Doğu ve Güneydoğu bölgemizde."

Bu coğrafyaları keşfedilmeyi bekleyen hazineler olarak gördüklerini aktaran Yumaklı, "Özellikle terörün gölgesinin bu toprakların üzerinden kalkmasıyla son dönemde vatandaşlarımızın bu güzelliklerin tadını çıkarmak, gözlemek ve yakından hissetmek için buralara geldiğini görüyoruz. Bu güzelliklerin sonraki nesillere de sağlıklı bir şekilde aktarılması için birlikte el ele vererek devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Munzur Vadisi Milli Parkı hakkında bilgi veren Bakan Yumaklı, şunları kaydetti: "54 yıl önce burası milli park ilan edilmiş. Doğamızı, tabiatımızı, biyoçeşitliliğimizi koruma adına dün karar vermiş değiliz. Bu anlamda vatandaşlarımızın da çok ciddi bir bilince sahip olduğunu söylemem gerekir. 428 bin dekar alana sahip 60 kilometrelik bir vadiden bahsediyoruz. Vadide huş ve meşe ağırlıklı bir bitki örtüsü mevcut. Endemik özellikler taşıyan kırmızı benekli alabalıkta yine bu milli parkın içerisinde yer alıyor. Bugüne kadar tespit edilmiş flora ve fauna zengini 1518 çeşit var. Yaban hayatının bütün özeliklerini taşıyan milli park içerisindeyiz. 2 tane puhu kuşu, 1 kerkenez, 2 kızıl şahin ve bir de yaban keçisini doğaya ait oldukları yere salmış olduk. Gönül ister ki onlar kendi alanlarında yaşasın bizler onların yaşam alanlarına saygı duyarak belirli alanlarda hayatlarını gözlemleyelim. Biyoçeşitliliğimizi, doğa güzelliğimizi koruma ve geliştirme adına ülkemizin dört bir tarafında faaliyetlerimiz devam edecek."