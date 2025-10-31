Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Bakan Yumaklı, Tunceli'de tedavisi tamamlanan yaralı yaban hayvanlarını doğaya saldı:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye'de şu ana kadar 688 korunan alan ilan edilmiş durumda. Bu alanların yaklaşık yüzde 82'si Doğu ve Güneydoğu bölgemizde." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 14:59 Güncelleme: 31.10.2025 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yumaklı, Tunceli'de tedavisi tamamlanan yaralı yaban hayvanlarını doğaya saldı:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye'de şu ana kadar 688 korunan alan ilan edilmiş durumda. Bu alanların yaklaşık yüzde 82'si Doğu ve Güneydoğu bölgemizde." dedi.

        Çeşitli programlara katılmak üzere Tunceli'ye gelen Yumaklı, Munzur Vadisi Milli Parkı'nı ziyaret edip doğa koruma ekipleriyle buluştu.

        Bakan Yumaklı, yaralı halde bulunup tedavisi tamamlanan yaban hayvanlarını doğaya saldıktan sonra yaptığı konuşmada, milli parkın doğal güzellikleri açısından son derece kıymetli ve eşsiz bir bölge olduğunu söyledi.

        Milli parkta tedavisi ve bakımı yapılan hayvanların doğaya saldıklarını belirten Yumaklı, şu ifadelere yer verdi:

        "Doğa Koruma ve Milli Parklar'daki arkadaşlarımız sadece biyoçeşitliliğimizin korunmasında değil aynı zamanda ülkemizdeki doğal güzelliklerin korunması, kollanması hem de uluslararası taahhütlerimizin yerine getirilmesinin sağlanması açısından son derece önemli görev icra ediyorlar. Bu anlamda bu zenginlikleri halkımızın hizmetine sunmak için özellikle koruma kullanma dengesini de gözeterek birçok çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'de şu ana kadar 688 korunan alan ilan edilmiş durumda. Bu alanların yaklaşık yüzde 82'si Doğu ve Güneydoğu bölgemizde."

        Bu coğrafyaları keşfedilmeyi bekleyen hazineler olarak gördüklerini aktaran Yumaklı, "Özellikle terörün gölgesinin bu toprakların üzerinden kalkmasıyla son dönemde vatandaşlarımızın bu güzelliklerin tadını çıkarmak, gözlemek ve yakından hissetmek için buralara geldiğini görüyoruz. Bu güzelliklerin sonraki nesillere de sağlıklı bir şekilde aktarılması için birlikte el ele vererek devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Munzur Vadisi Milli Parkı hakkında bilgi veren Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

        "54 yıl önce burası milli park ilan edilmiş. Doğamızı, tabiatımızı, biyoçeşitliliğimizi koruma adına dün karar vermiş değiliz. Bu anlamda vatandaşlarımızın da çok ciddi bir bilince sahip olduğunu söylemem gerekir. 428 bin dekar alana sahip 60 kilometrelik bir vadiden bahsediyoruz. Vadide huş ve meşe ağırlıklı bir bitki örtüsü mevcut. Endemik özellikler taşıyan kırmızı benekli alabalıkta yine bu milli parkın içerisinde yer alıyor. Bugüne kadar tespit edilmiş flora ve fauna zengini 1518 çeşit var. Yaban hayatının bütün özeliklerini taşıyan milli park içerisindeyiz. 2 tane puhu kuşu, 1 kerkenez, 2 kızıl şahin ve bir de yaban keçisini doğaya ait oldukları yere salmış olduk. Gönül ister ki onlar kendi alanlarında yaşasın bizler onların yaşam alanlarına saygı duyarak belirli alanlarda hayatlarını gözlemleyelim. Biyoçeşitliliğimizi, doğa güzelliğimizi koruma ve geliştirme adına ülkemizin dört bir tarafında faaliyetlerimiz devam edecek."

        Bakan Yumaklı, konuşmasının ardından milli parktaki bir kafede gençlerle sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?

        Benzer Haberler

        Bakan Yumaklı: Kovan varlığında 3'üncü sırada, bal üretiminde 2'nci sıraday...
        Bakan Yumaklı: Kovan varlığında 3'üncü sırada, bal üretiminde 2'nci sıraday...
        Bakan Yumaklı, Tunceli'de arı kovanı dağıtım töreninde konuştu:
        Bakan Yumaklı, Tunceli'de arı kovanı dağıtım töreninde konuştu:
        Gülistan Doku'nun akıbeti dosyaya giren ek 700 saatlik görüntüde saniye san...
        Gülistan Doku'nun akıbeti dosyaya giren ek 700 saatlik görüntüde saniye san...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Tunceli Valiliğini ziyaret etti
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Tunceli Valiliğini ziyaret etti
        Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında yürüyüş yapıldı
        Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında yürüyüş yapıldı
        Tunceli'de "fotokapanlar" ile kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 11 kişiye...
        Tunceli'de "fotokapanlar" ile kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 11 kişiye...