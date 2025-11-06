Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Ekipler, bu kapsamda belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda M.Ç. ile A.I'yı gözaltına aldı, 205 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

