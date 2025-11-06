Habertürk
        Tunceli Haberleri

        Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 10:09 Güncelleme: 06.11.2025 - 10:09
        Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu kapsamda belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda M.Ç. ile A.I'yı gözaltına aldı, 205 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.I. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

