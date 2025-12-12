Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

        Tunceli'de silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 17:06 Güncelleme: 12.12.2025 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tunceli'de silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

        Atatürk Mahallesi'ndeki bir ayakkabıcı dükkanına beraberindeki B.T. ile gelen U.A, henüz belirlenemeyen nedenle iş yeri sahibi Z.Y'ye silahla ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ayağından ve kalçasından yaralandığı belirlenen Z.Y. ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, U.A. ve B.T'yi gözaltına aldı.

        Z.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşi ile bacanağını öldürmüştü... Çifte cinayette sıcak gelişme!
        Eşi ile bacanağını öldürmüştü... Çifte cinayette sıcak gelişme!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"

        Benzer Haberler

        Tunceli'de 144 yıllık tarihi hamam, turizme kazandırılmayı bekliyor
        Tunceli'de 144 yıllık tarihi hamam, turizme kazandırılmayı bekliyor
        Anadolu parsı, Tunceli kırsalında ağaçta görüntülendi
        Anadolu parsı, Tunceli kırsalında ağaçta görüntülendi
        Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle Pertek Kalesi'nde sanduka parçası bul...
        Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle Pertek Kalesi'nde sanduka parçası bul...
        Tunceli'de 10 yıl sonra ilk kez tiroit ameliyatı yapıldı
        Tunceli'de 10 yıl sonra ilk kez tiroit ameliyatı yapıldı
        Yedisu fayında "biriken enerji" uyarısı: 6 il etkilenebilir
        Yedisu fayında "biriken enerji" uyarısı: 6 il etkilenebilir
        Unutulan "cacım" dokuma yeniden hayat buluyor
        Unutulan "cacım" dokuma yeniden hayat buluyor