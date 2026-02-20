Canlı
        Tunceli'de iki firari hükümlü operasyonla yakalandı

        Tunceli'de iki firari hükümlü operasyonla yakalandı

        Tunceli'de düzenlenen operasyonda kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari iki hükümlü yakalandı.

        Giriş: 20.02.2026 - 09:51 Güncelleme: 20.02.2026 - 09:51
        Tunceli'de iki firari hükümlü operasyonla yakalandı
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda "kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.Ç. ile "uyuşturucu madde ticareti yapmak"tan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K'yi yakaladı.

        Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

