        Yeşilay Türkiye Rafting Şampiyonası 1. Ayak Yarışları Tunceli'de başladı

        Yeşilay Türkiye Rafting Şampiyonası 1. Ayak ve Milli Takım Seçme Yarışları, Tunceli'de başladı.

        Giriş: 27.03.2026 - 13:12
        Yeşilay Türkiye Rafting Şampiyonası 1. Ayak Yarışları Tunceli'de başladı

        Yeşilay Türkiye Rafting Şampiyonası 1. Ayak ve Milli Takım Seçme Yarışları, Tunceli'de başladı.

        Türkiye Kano Federasyonunca Munzur Çayı'nın Mavi Köprü Mevkisinde organize edilen yarışlar, 10 ilden 18 kulüp ve 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

        Renkli görüntülere sahne olan organizasyonun ilk gününde sporcular, sprint ve head to head (H2H) parkurunda zamana karşı yarıştı.

        Yarışlarda sporcular, 500 metrelik parkurdaki engellere karşı iniş yaptı.


        Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, müsabakaları izledi.

        Aygöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, Munzur Çayı'nın Türkiye'nin en güzel alanlarından biri olduğunu söyledi.

        Kentte geçen sene de Türkiye Rafting Şampiyonası yapıldığını hatırlatan Aygöl, "Bu sene de yine bu şampiyonanın ilk ayağı ve milli takım seçmelerine bugün ilimizde start verdik ve evlatlarımız yarışmaya başladılar. 10 vilayetimizden 18 kulüp ve 300 sporcumuz şu anda yarışmaya başladılar. Çok güzel ortam var, hava çok güzel, alan çok güzel." dedi.

        Aygöl, Munzur Çayı'nın Türkiye'nin en önemli ve en uzun parkuru olduğuna dikkati çekerek, sporculara başarı diledi.

        Yarışmaları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Kaya ve Türkiye Kano Federasyonu Rafting Genel Koordinatörü Gürkan Köse ve vatandaşlar da takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NYT: Suudi Arabistan ABD'nin saldırıları artırmasını istiyor
        NYT: Suudi Arabistan ABD'nin saldırıları artırmasını istiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        5G destekli akıllı ulaşım koridoru hayata geçiriliyor
        5G destekli akıllı ulaşım koridoru hayata geçiriliyor
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Top darbesi sonrası ölüm!
        Top darbesi sonrası ölüm!
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Cinayetin ayak sesleri: Aleyna'nın 9 ay önceki sözleri gündem oldu!
        Cinayetin ayak sesleri: Aleyna'nın 9 ay önceki sözleri gündem oldu!
        "Hazırlıklara başlayın"
        "Hazırlıklara başlayın"
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Tunceli'de ruhsatsız silah operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
        Tunceli'de ruhsatsız silah operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
        Tunceli'de sosyal medyada silah paylaşımı yapan 6 şüpheli yakalandı
        Tunceli'de sosyal medyada silah paylaşımı yapan 6 şüpheli yakalandı
        Yeşilay Türkiye Rafting Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışları başladı
        Yeşilay Türkiye Rafting Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışları başladı
        Tunceli'deki Yeşilay Türkiye Rafting Şampiyonası 1. Ayak Yarışları öncesi t...
        Tunceli'deki Yeşilay Türkiye Rafting Şampiyonası 1. Ayak Yarışları öncesi t...
        Tunceli'de şamua sürüsü görüntülendi
        Tunceli'de şamua sürüsü görüntülendi
        Tunceli'de şap aşılama kampanyası sürüyor
        Tunceli'de şap aşılama kampanyası sürüyor