Tunceli’nin 2 ilçesinde okullara kar tatili

Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle ilçelerden Ovacık'ta 2, Nazımiye'de ise 1 gün okulların tatil edildiği bildirildi.
Meteoroloji'nin uyardığı kar yağışı Tunceli'de etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ovacık İlçesindeki tüm okullar 2, Nazımiye İlçesinde ise 1 gün süreyle tatil edildi. Yağışları bölge genelinde hafta sonuna kadar belirli aralıklarla süreceğinin tahmin edildiği aktarıldı.
TUNCELİ
05 Şubat 2020 Çarşamba
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