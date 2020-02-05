Tunceli’nin 2 ilçesinde okullara kar tatili

Çifte çığ felaketi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle ilçelerden Ovacık'ta 2, Nazımiye'de ise 1 gün okulların tatil edildiği bildirildi.

Meteoroloji'nin uyardığı kar yağışı Tunceli'de etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ovacık İlçesindeki tüm okullar 2, Nazımiye İlçesinde ise 1 gün süreyle tatil edildi. Yağışları bölge genelinde hafta sonuna kadar belirli aralıklarla süreceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

TUNCELİ 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:54

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