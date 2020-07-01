AK Partili Tek,"Nice evlatları yaşamdan kopartanlarla Hamza bebek üzerinden algı yapanların bir birinden farkı yok"

Her zaman çocukları koruyabilmenin çabası içinde olduklarını belirten AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, nice evlatları yaşamdan koparan zihniyet ile Hamza bebek üzerinden algı oluşturanların bir birinden farkı yoktur"dedi.

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek,açıklamada bulundu.

Her daim çocukları korumanın çabası içinde olduklarına değinen İl Başkanı Tek,"Geleceğimizi koruyabilmek adına bu kutlu çabamız çocuk, genç, kadın demeden bir bütün insanlık üzerinden devam edecektir. Kutlu bir toplum olmak amacıyla birey olarak üzerimize düşen kutlu çabayı göstermek içinde tüm hemşehrilerimize çağrıda bulunuyoruz. Çağımızın bulaşıcı hastalığı maalesef cehalettir. Bunun için bir arada olmalıyız ve toplumumuzu bu toplumsal değerlerimizin düşmanı olan anlayıştan kurtarmalıyız. Evlatlarımızı katleden zihniyet ile Hamza bebek üzerinden algı oluşturan zihniyetin bir birinden farkı yoktur. İnsanlık olarak Ayla, Leyla, Ecrin ve daha nice evlatlarımızı yaşamdan koparan alçak zihniyete karşın Hamza bebeklerimizin geleceğini korumak için çabalamanın sözünü veriyoruz"ifadelerini kullandı.

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