Tunceli'de karayoluna inen yaban keçileriyle 'özçekim' yaptılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de karayoluna inen yaban keçileriyle 'özçekim' yaptılar

DHA

Tunceli'de karayoluna inen yaban keçileriyle 'özçekim' yaptılar


Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de karayoluna inen koruma altındaki yaban keçilerine çevredekiler ilgisini 'özçekim' yaparak yansıttı.
TunceliHozat karayolundaki Demirkapı köyü mevkisinde kış aylarında yolda buzlanmanın önlenmesi amacıyla dökülen tuzlar, yaban keçileri için beslenme alanları oldu. Bölge sakinleri, yaban keçilerinin sürekli bölgeye geldiğini fark etmelerinin ardından kendi imkanlarıyla karayoluna tuz dökerek, beslenmelerini sağladı. 
Yaban keçilerinin sürekli Demirkapı köyü mevkisinde karayoluna indiğini öğrenen belgesel yapımcısı ve doğa fotoğrafçılığı Malik Kaya, bölge gelerek yaban keçileri görüntüledi. Yaban keçilerin karayolunda tuz ihtiyacını anlarını kamerasıyla kaydeden Kaya, yaban keçilerine ilgisini 'özçekim' yaparak yansıttı. Malik, "Yaban keçileri her gün Demirkapı köyü bölgesinde karayoluna inerek tuz ihtiyaçlarını gideriyor. Yaban keçileri bizleri görünce hiç kaçmadılar. Ortalarına girerek 'özçekim' bile yaptık. Yolda geçen vatandaşlar da araçlarından inerek fotoğraf çekiyorlar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR
2020-08-08 13:43:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tağar çayı, tatil görüntülerini aratmıyor Sıcaktan bunalan vatandaşlar Tağar çayında hem fasıllar yapıyor hemde plaj voleybolu ile keyfini çıkartıyor
YEREL HABERLER Tağar çayı, tatil görüntülerini aratmıyor Sıcaktan ...
Tunceli'de motosiklet kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tunceli'de motosiklet kazası: 2 yaralı
Tunceli'deki köyde karantina süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Tunceli'deki köyde karantina süresi uzatıldı
Gülistan Doku'dan 216'ncı günde de iz yok
YEREL HABERLER Gülistan Doku'dan 216'ncı günde de iz yok
Kodu düşen baraj gölünde “Gülistan” seferberliği
YEREL HABERLER Kodu düşen baraj gölünde “Gülistan” seferberliği
Pülümür Çayı'na otomobil uçtu, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Pülümür Çayı'na otomobil uçtu, sürücü yaralandı
Tunceli’de otomobil çaya uçtu, sürücü kendi çabası ile çıktı
YEREL HABERLER Tunceli’de otomobil çaya uçtu, sürücü kendi çabası ...
Tunceli'de AK Parti’nin kongre süreci
YEREL HABERLER Tunceli'de AK Parti’nin kongre süreci
Tunceli'de koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Tunceli'de koronavirüs denetimi
Gülistan'ı su altı arama çalışmaları 215'inci günde tekrar başlatıldı
YEREL HABERLER Gülistan'ı su altı arama çalışmaları 215'inci günde ...
Tunceli’de Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Tunceli’de Covid-19 denetimi
Gülistan için baraj gölü minimum seviyeye düşürüldü, sualtı arama çalışmalarına başlandı Vali Mehmet Ali Özkan: “Barajın tahliyesi suyun düşürülebileceği minimum seviyeye kadar gerçekleştirilmiştir”
YEREL HABERLER Gülistan için baraj gölü minimum seviyeye düşürüldü, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X