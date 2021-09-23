Tunceli’de 204 dairelik polis lojmanlarının ihalesi yapıldı

Tunceli merkezde 156, ilçelerde 48 olmak üzere toplamda 204 dairelik polis lojmanlarının ihalesi yapıldı.
Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, merkez Atatürk Mahallesi’nde 96, Cumhuriyet Mahallesi’nde 60, Hozat ilçesinde 20, Nazımiye ilçesinde 16, Pülümür ilçesinde ise 12 daire yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.