Tunceli’de 'Yüz Yüze Dersteyiz, Şimdi Şenlikteyiz' etkinliği düzenlendi.

Korona virüs nedeni ile yaklaşık bir buçuk yıl yüz yüze eğitimden uzakta kalan öğrenciler, 20212022 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte tekrar okullarında yüz yüze eğitime başladı. Bu kapsamda Tunceli'de 'Yüz Yüze Dersteyiz, Şimdi Şenlikteyiz' etkinliği düzenlendi. Tunceli Kent Müzesi avlusunda düzenlenen etkinliğe, Vali Mehmet Ali Özkan, eşi Arzu Özkan, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Etkinlikte, tiyatro, müzik ve dans gösterileri gerçekleştirilirken öğrencilerin doyasıya eğlenme şansı yakaladı.

Vali Özkan, etkinliğe katılan öğrencilerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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