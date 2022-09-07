Almanya´dan köyüne döndü; el frenini çekmediği otomobilinin altında kalıp, öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Almanya´dan köyüne döndü; el frenini çekmediği otomobilinin altında kalıp, öldü

DHA

Almanya´dan köyüne döndü; el frenini çekmediği otomobilinin altında kalıp, öldü


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´nin Mazgirt ilçesine bağlı Ataçınarı köyünde, evinin otoparkının kapısını kapatmak için indiği otomobilini, aniden hareket edince durdurmaya çalışan Nursel Sever Yıldırım (61), aracın altında kalıp, yaşamını yitirdi. Yıldırım´ın, Almanya´da işçi olarak çalışıp emekli olduktan sonra bir süre önce memleketi Tunceli´ye dönüş yaptığı ve çiftçilik yapmaya başladığı belirtildi.
Almanya´da uzun yıllar işçi olarak çalıştıktan sonra bir süre önce memleketi Tunceli´nin Mazgirt ilçesine bağlı Ataçınarı köyüne dönüş yapıp, çiftçilik yapmaya başlayan Nursel Sever Yıldırım, bu sabah, 2 kilometre uzaklıktaki bostanını sulamak için evden çıktı. 1 çocuk annesi Yıldırım, otoparktaki otomobilini dışarı çıkardı. Daha sonra otomobilden inerek kapıyı kapatmak için otoparka yönelen Yıldırım, el frenini çekmediği aracının hareket ettiğini gördü. Yıldırım, yokuş aşağı giden otomobilini durdurmak için önüne geçti. Ancak bu sırada Yıldırım, dengesini kaybedip düşerek otomobilin altında kaldı. Otomobil, aydınlatma direğine çarparak durdu.
Sesler üzerine dışarı çıkan eşi ve komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma ile otomobilin altından çıkarılan Yıldırım´ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Nursel Sever Yıldırım´ın cenazesi, Tunceli Devlet Hastanesi´nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Mazgirt Serhat Ozan YILDIRIM
2022-09-07 16:41:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli’de bir araçta kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Tunceli’de bir araçta kaçak sigara ve cep telefonu ...
Tunceli´de otomobilin gizli bölmelerinde 600 bin TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi
YEREL HABERLER Tunceli´de otomobilin gizli bölmelerinde 600 bin TL ...
Tunceli´de, Milli parktaki yangın 12 saat sonra söndürüldü
YEREL HABERLER Tunceli´de, Milli parktaki yangın 12 saat sonra ...
Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Tunceli'de yangın çıkan ormanlık bölgede güvenlik şeridi oluşturuldu
YEREL HABERLER Tunceli'de yangın çıkan ormanlık bölgede güvenlik ...
Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı´nda orman yangını (2)
YEREL HABERLER Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı´nda orman ...
Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı´nda orman yangını
YEREL HABERLER Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı´nda orman ...
Tunceli’de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Tunceli’de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.