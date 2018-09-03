Ferdi Durdu'nun haberine göre kaza Malatya Gölbaşı yolu üzerinde bulunan Erkenek Tüneli'nin içerisinde meydana geldi. Hüseyin Çiçek idaresindeki otomobil, önce sollamak istediği kamyona, ardından duvara çarptı.



Kazada, otomobilde bulunan sürücünün eşi Hatice Çiçek olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Hüseyin Çiçek ile araçtaki Gülşen Demirci yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar için Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi.



İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar Çiçek ile Demirci, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Hatice Çiçek'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Doğanşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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