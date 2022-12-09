Tüpraş Opet'teki payını artırdı

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Tüpraş, akaryakıt şirketi Opet'in yüzde 1.67'sini alarak şirketteki payını artırdığını açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu işlemin bedeli 179.6 milyon TL olarak açıklandı.

KAP'taki duyuruda, "Şirketimiz tarafından, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin sahibi olduğu İş Ortaklığımız Opet Petrolcülük A.Ş.'ye ait 2 milyon 505 bin 7 TL nominal değerli ve Opet sermayesinin yüzde 1.67'sine denk gelen payların toplam 179 milyon 600 bin TL peşin bedel karşılığında satın alınmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Böylece Tüpraş, Opet'teki hisse oranını yüzde 40'tan yüzde 41.67'ye çıkarmış oldu.

Tüpraş, söz konusu hisseleri ise Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'den devraldı. Bu işlem ile Koç Holding bünyesindeki Temel Ticaret'in Opet'teki ortaklığı son bulmuş oldu.

Opet'te Tüpraş haricinde Zer Merkezi Hizmetler, Koç Yapı Malzemeleri, Rahmi Koç, Semahat Arsel, Suna Kıraç ve Ömer Koç'un da hissesi bulunuyor. Şirketin en büyük hissedarı ise yüzde 50 pay ile Öztürk Yatırım ve Turizm A.Ş..