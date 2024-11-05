TÜPRAŞ patlaması nasıl oldu, son durum nedir, açıklama yapıldı mı?
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ rafinerisinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Peki, TÜPRAŞ patlaması nasıl oldu, son durum nedir? İşte, detaylar...
Kocaeli Körfez'de bulunan TÜPRAŞ rafinerisinde patlama meydana geldi. Çevredeki ilçelerden de duyulan patlama seslerinin planlı tatbikat sırasında yaşandığı açıklandı. TÜPRAŞ patlaması nasıl oldu, son durum nedir? İşte, detaylar...
TÜPRAŞ PATLAMASI NASIL OLDU?
TÜPRAŞ'ta meydana gelen patlamanın planlı tatbikat sırasında yaşandığı açıklandı. Çevre ilçeletden de duyulan patlamanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TÜPRAŞ PATLAMASINDA SON DURUM NEDİR?
TÜPRAŞ patlamasının ardından ölen veya yaralanın olmadığı açıklandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Tatbikat sırasında patlama oldu, herhangi bir olumsuzluk yok" açıklamasında bulundu.
BORSA İSTANBUL'DAN TÜPRAŞ AÇIKLAMASI GELDİ
Borsa İstanbul, Kocaeli Körfez'de bulunan TÜPRAŞ rafinerisinde yaşanan patlamanın ardından, TÜPRAŞ hisselerinin işlemlere geçici süre kapatıldığını açıkladı. Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri geçici olarak işleme kapatılmıştır" ifadeleri yer aldı.
DMM: YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI
AA'da yer alan habere göre Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İzmit'teki TÜPRAŞ tesislerinde planlı bir tatbikat sırasında çıkan yangının kısa sürede kontrol altında alındığını bildirdi.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TÜPRAŞ tesislerinde planlı bir tatbikat sırasında yaşanan yangın kısa sürede kontrol altında alınmıştır. Tatbikat sırasında meydana gelen olumsuzluk ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadesine yer verildi.