TÜPRAŞ HİSSE BAŞI KAÇ TL TEMETTÜ DAĞITACAK?

Tüpraş 2023 kârından yatırımcılarına hisse başı net 10,7432256 temettü dağıtım kararı aldı.

Ortaklara 23 milyar lira tutarında nakden temettü dağıtılması ve ortaklara ödenecek toplam 23 milyar TL kâr payının ve 2 milyar 300 milyon TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin Vergi Usul Kanunu ve TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda geçmiş yıl kârlarından karşılanmasının belirtildiği açıklamada, "Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 23.000.000.000,00 TL temettünün 1,00 TL nominal değerli hisse için brüt 11,9369175 TL (%1.193,69), net 10,7432257 TL (%1.074,32) olarak ödenmesi" yapılacağı ifadeleri kullanıldı.