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        Haberler Spor Diğer Bisiklet TUR 2025'te 7. etabı Elia Viviani kazandı! - Diğer Haberleri

        TUR 2025'te 7. etabı Elia Viviani kazandı!

        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) yedinci etabını, Lotto takımından İtalyan sporcu Elia Viviani kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 15:08 Güncelleme: 03.05.2025 - 17:54
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        TUR 2025'te 7. etap Elia Viviani'nin!
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        Selçuk-Çeşme arasındaki etapta bisikletçiler, 144.2 kilometre pedal çevirdi. TUR 2025'in yedinci etabını 36 yaşındaki Viviani, oldukça çekişmeli geçen ve toplu finişe sahne olan parkuru 3 saat 22 dakika 4 saniyeyle birinci sırada bitirdi.

        Etapta Uno-X Mobility takımından Norveçli bisikletçi Alexander Kristoff ikinci, Wagner Bazin WB takımından İtalyan sporcu Davide Persico ise üçüncü sırayı aldı.

        VIVIANI'DEN 11 YIL SONRA GELEN ZAFER

        Elia Viviani, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda tam 11 yıl sonra etap zaferi elde etti.

        İtalyan bisikletçi, bu organizasyondaki son etap galibiyetini, 2 Mayıs 2014'te 50. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndaki Marmaris-Bodrum etabında almıştı.

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        POELS LİDERLİĞİNİ KORUDU

        Genel klasmanda liderliğini sürdüren XDS Astana takımından Hollandalı sporcu Wout Poels, son etapta da turkuaz mayoyu giyecek.

        Yedinci etabı 37. sırada bitiren Poels, 21 saat 21 dakika 26 saniyeyle liderliğini korudu. Poels, en yakın takipçisi olan takım arkadaşı Harold Martin Lopez'in 16 saniye önünde yer alıyor. Hollandalı bisikletçi, şampiyonluk için büyük bir avantaja sahip.

        DİĞER MAYOLAR

        Genel klasmanda birinci olan Wout Poels, en iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoda da liderliğini sürdürdü. Hollandalı sporcu, turkuaz mayonun da sahibi olduğu için 8. etapta temsili olarak kırmızı mayoyu 2. sıradaki Ahmet Örken giyecek.

        Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde verilen beyaz mayoyu China Glory ekibinden Güney Afrikalı sporcu Willem Jakobus Smit, en iyi sprinter olarak ise Polti Visitmalta takımından İtalyan sporcu Giovanni Lonardi yeşil mayoyu giymeye hak kazandı.

        TUR 2025'İN SON ETABI ÇEŞME-İZMİR ARASINDA

        TUR 2025'in 8. ve son etabı yarın yapılacak.

        Çeşme'de saat 10.45'te başlayacak Çeşme-İzmir etabı, Bostanlı İskelesi'nde sona erecek.

        Bisikletçiler, bu parkurda 108.7 kilometre pedal çevirecek ve TUR 2025'in şampiyonu belli olacak.

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