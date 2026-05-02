Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Bisiklet TUR 2026'nın yedinci etabını Davide Ballerini kazandı!

        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yedinci etabını XDS Astana takımından İtalyan sporcu Davide Ballerini kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 17:06
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) yedinci etabı olan Antalya-Antalya etabını, XDS Astana takımından İtalyan sporcu Davide Ballerini kazandı.

        Antalya'daki 152,8 kilometrelik etabı, 3 saat 19 dakika 41 saniyede tamamlayan Davide Ballerini birinci sırayı aldı.

        Sprint finişine sahne olan parkurda ATT Investments takımından Polonyalı Marceli Boguslawski ikinciliği, Team Flanders-Baloise ekibinden Belçikalı Tom Crabbe ise üçüncülüğü elde etti.

        Bu sonuçla Ballerini yeşil mayonun sahibi olurken, turkuaz ve kırmızı mayo Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı Sebastian Berwick'te kaldı.

        Konya Büyükşehir Belediyespor'dan milli bisikletçi Mustafa Tarakçı, etabı 4. sırada tamamladı ve beyaz mayoyu korudu.

        TUR 2026'NIN FİNALİ BAŞKENTTE

        Ege'den başlayıp Akdeniz'e uzanan yarış, yarın Ankara'da yapılacak 8. etapla sona erecek.

        Bisikletçiler, 108,4 kilometrelik Ankara-Ankara etabında pedal çevirecek. Son etap, Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki hat üzerinde koşulacak.

        Organizasyon, 1999'dan sonra ilk kez başkentte tamamlanacak.

