Turabi Çamkıran: Koronavirüs testim pozitif çıktı

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Katıldığı bir yarışma programıyla adını duyuran Turabi Çamkıran'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Çamkıran, kötü haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

33 yaşındaki Turabi Çamkıran, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

Arkadaşlar üzülerek söylüyorumki; son yapılan Covid testim pozitif çıktı. Daha önce gideceğimi söylediğim yarışmaya maalesef gidemiyorum. Şimdi tedavi sürecim başladı. Umarım tez zamanda iyileşir, tekrar sağlığıma kavuşurum. Gerçekten çok acılı bir süreç. Lütfen herkes çok dikkat etsin. Önce kendi sağlığı için, sonra sevdikleri için...